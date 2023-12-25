Салихова: за два года в «Спартаке» я выиграла всё, что было возможно на тот момент

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему приняла решение оставить московский клуб.

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла всё, что было возможно на тот момент. Без мечты футболом нельзя заниматься», — цитирует Салихову Metaratings.

22 августа 2022 года Леонид Федун ушёл с поста президента московского клуба. За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Владимир Быстров заявил, что Салихова намного увереннее нынешних руководителей «Спартака».