Салихова: за два года в «Спартаке» я выиграла всё, что было возможно на тот момент
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла всё, что было возможно на тот момент. Без мечты футболом нельзя заниматься», — цитирует Салихову Metaratings.
22 августа 2022 года Леонид Федун ушёл с поста президента московского клуба. За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее Владимир Быстров заявил, что Салихова намного увереннее нынешних руководителей «Спартака».