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Быстров: Салихова намного увереннее нынешних руководителей «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказал своё мнение о нынешних руководителях московской команды.
Быстров: Салихова намного увереннее нынешних руководителей «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака». Как обычно, говорят байки. Стало скучнее с их уходом — это точно!» — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

22 августа 2022 года Леонид Федун ушёл с поста президента московского клуба. Зарема Салихова является гражданской женой экс-владельца красно-белых. За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Федун заявил, что ему было дорого возвести крышу на стадионе «Спартака».

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