Быстров: Салихова намного увереннее нынешних руководителей «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказал своё мнение о нынешних руководителях московской команды.

«Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака». Как обычно, говорят байки. Стало скучнее с их уходом — это точно!» — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

22 августа 2022 года Леонид Федун ушёл с поста президента московского клуба. Зарема Салихова является гражданской женой экс-владельца красно-белых. За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Федун заявил, что ему было дорого возвести крышу на стадионе «Спартака».