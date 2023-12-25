Быстров: Салихова намного увереннее нынешних руководителей «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака». Как обычно, говорят байки. Стало скучнее с их уходом — это точно!» — цитирует Быстрова «РБ Спорт».
22 августа 2022 года Леонид Федун ушёл с поста президента московского клуба. Зарема Салихова является гражданской женой экс-владельца красно-белых. За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее Федун заявил, что ему было дорого возвести крышу на стадионе «Спартака».