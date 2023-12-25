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Сменившая гражданство Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах

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Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах.
Сменившая гражданство Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

На награждении она произнесла речь на грузинском и русском языках.

«Для меня большая честь представлять Грузию. Хочу выразить огромную благодарность Олимпийскому комитету и Министерству спорта», — приводит слова Губановой sputnik-georgia.ru.

Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года.

Ранее Губанова объяснила, почему сменила гражданство на грузинское.

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