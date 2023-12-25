«Зенит» готов оказать поддержку Адамову после взрыва в его доме в Сочи

В пресс-службе «Зенита» отреагировали на взрыв в доме вратаря команды Дениса Адамова.

«Зенит» находится в контакте с Адамовым. Клуб готов оказать поддержку игроку в случае необходимости», — приводит заявление клуба РИА Новости.

Сообщалось, что Адамов и его семья были в квартире во время взрыва, но не пострадали. Они переночевали у одного из сотрудников клуба.

Адамов перешёл из «Сочи» в «Зенит» летом 2023 года.

Ранее Адамов поделился ощущениями от перехода из «Сочи» в петербургский «Зенит».