«Зенит» готов оказать поддержку Адамову после взрыва в его доме в Сочи
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Зенит» находится в контакте с Адамовым. Клуб готов оказать поддержку игроку в случае необходимости», — приводит заявление клуба РИА Новости.
Сообщалось, что Адамов и его семья были в квартире во время взрыва, но не пострадали. Они переночевали у одного из сотрудников клуба.
Адамов перешёл из «Сочи» в «Зенит» летом 2023 года.
Ранее Адамов поделился ощущениями от перехода из «Сочи» в петербургский «Зенит».