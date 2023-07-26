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Адамов — о переходе в «Зенит»: для меня это большой вызов

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Российский голкипер Денис Адамов поделился ощущениями от перехода из «Сочи» в петербургский «Зенит».

«Эмоции самые положительные. Я давно к этому шёл, для меня этот переход — большой вызов и большая ответственность. Постараюсь приложить все усилия, чтобы развиваться самому и как можно больше помочь новой команде», — цитирует Адамова пресс-служба петербургского клуба.

Сине-бело-голубые подписали соглашение с 25-летним вратарём по схеме «4 + 1». 

Адамов в сезоне-2022/23 в 21 матче во всех турнирах пропустил 39 голов и два раза сыграл на ноль. Футболист является воспитанником «Краснодара». Transfermarkt оценивает его стоимость в €900 тыс.

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» анонсировал трансфер нападающего «Зенита» Малкома.

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