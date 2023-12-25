Ивич: Галицкий ― самый счастливый человек в России, потому что его клуб на первом месте в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал об ощущениях владельца клуба Сергея Галицкого от лидерства команды.

«Я уверен, что Галицкий сейчас ― самый счастливый человек в России. Как минимум три месяца он будет находиться на первом месте в РПЛ, где он никогда не был. И он заслужил это», — цитирует Ивича «Чемпионат».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата.

Ранее Ивич заявил, что стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии.