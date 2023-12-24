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Кожевников — о рекорде Голдобина: Николай раскрылся в «Спартаке» полностью

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре нападающего «Спартака» Николая Голдобина в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Голдобину сейчас дали возможность раскрыться полностью. Он стал более свободно себя чувствовать, поэтому начал играть в своё удовольствие за команду», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

28-летний Голдобин побил рекорд «Спартака» по очкам за сезон в КХЛ. На счету хоккеиста 57 (27 + 29) очков в 44 матчах. Он превзошёл достижение Бранко Радивоевича и Александра Хохлачёва, которые набирали по 55 очков.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что после завершения карьеры Илья Ковальчук может продолжить работу в «Спартаке».



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