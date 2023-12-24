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Плющев предположил, что Ковальчук войдёт в тренерский штаб Жамнова в будущем

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что после завершения карьеры Илья Ковальчук может продолжить работу в «Спартаке».
Плющев предположил, что Ковальчук войдёт в тренерский штаб Жамнова в будущем
  • Gettyimages.ru

«Не исключаю, что в будущем Илья Ковальчук может остаться в системе «Спартака». Если он себя прекрасно проявит в той роли, которую ему заготовило руководство клуба, то в будущем, возможно, ему предложат либо войти в тренерский штаб Алексея Жамнова, либо же остаться на какой-то другой должности в клубе. Всё зависит от желания самого Ильи. Не всегда хороший игрок становится хорошим тренером. Это более сложная работа и совершенно другая ответственность», — сказал Плющев RT.

Ранее Плющев заявил, что Ковальчук в «Спартаке» будет играть роль взрослого дядьки.

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