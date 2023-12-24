Рэтклифф о покупке акций МЮ: амбиции — вернуть клуб на вершину мирового футбола

Миллиардер Джим Рэтклифф выразил надежду вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину мирового футбола.

«Мы здесь надолго, и мы признаём, что впереди нас ждёт множество трудностей и напряжённой работы. Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся на своё место — на самую вершину английского, европейского и мирового футбола», — цитирует Рэтклиффа сайт МЮ.

Британец купит 25% акций клуба, сделка оценивалась в £1,25 млрд, сообщается на официальном сайте МЮ.

Принадлежащая Рэтклиффу компания Ineos будет отвечать за футбольные операции МЮ. Предполагается, что в клуб инвестируют $300 млн: 200 будут выплачены, как только сделку закроют, а ещё 100 млн — до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в «Реале» и «Баварии».