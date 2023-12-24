Японская фанатка впервые встала на коньки на мастер-классе Щербаковой

Российская фигуристка Анна Щербакова репостнула видео с болельщицей из Японии, которая прилетела в Москву специально на мастер-класс отечественной спортсменки.

«Болельщица прилетела из Японии ради нашего мастер-класса. Такая любовь к фигурному катанию и прекрасные черепашки точно заслуживают вашего внимания», — написала Щербакова в своём Telegram-канале.

Во время видео россиянка отметила, что девушка из Японии впервые встала на коньки.

19-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. На её счету также два серебра на чемпионате Европы.

Ранее Щербакова рассказала об эмоциях, которые испытала на Играх 2014 года в Сочи.