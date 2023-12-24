Японская фанатка впервые встала на коньки на мастер-классе Щербаковой
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«Болельщица прилетела из Японии ради нашего мастер-класса. Такая любовь к фигурному катанию и прекрасные черепашки точно заслуживают вашего внимания», — написала Щербакова в своём Telegram-канале.
Во время видео россиянка отметила, что девушка из Японии впервые встала на коньки.
19-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. На её счету также два серебра на чемпионате Европы.
Ранее Щербакова рассказала об эмоциях, которые испытала на Играх 2014 года в Сочи.