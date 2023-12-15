Щербакова: на ОИ в Сочи думала, что Липницкая демонстрирует непостижимый уровень
- РИА Новости
«На играх в Сочи я была в качестве зрителя. Смотрела произвольную программу Липницкой, с которой тренировалась в одной группе. Тогда я думала, что это непостижимый уровень», — цитирует Щербакову РИА Новости.
19-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. На её счету также два серебра на чемпионате Европы.
Ранее сообщалось, что Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию.