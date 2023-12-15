RT в Telegram
Подпишись

Щербакова: на ОИ в Сочи думала, что Липницкая демонстрирует непостижимый уровень

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала об эмоциях, которые испытала на Играх 2014 года в Сочи.
Щербакова: на ОИ в Сочи думала, что Липницкая демонстрирует непостижимый уровень
  • РИА Новости

«На играх в Сочи я была в качестве зрителя. Смотрела произвольную программу Липницкой, с которой тренировалась в одной группе. Тогда я думала, что это непостижимый уровень», — цитирует Щербакову РИА Новости.

19-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. На её счету также два серебра на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить