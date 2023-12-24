Лайшев: влезать в тему веса фигуристок — неблагодарное дело
- РИА Новости
«Надо отдать это на откуп внутренним отношениям, которые есть у специалистов по фигурному катанию. Влезать в эту тему — неблагодарное дело», — цитирует Лайшева «Чемпионат».
23 декабря после выступления Майи Хромых на чемпионате России Тарасова предложила спортсменке «не участвовать и побыть дома, потренироваться или просто побегать» из-за оформления, а также заявила, что необходимо ввести на турнире контрольное взвешивание.
Ранее Тарасова заявила, что довольна своей работой в качестве комментатора на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.