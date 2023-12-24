RT в Telegram
Подпишись

Ковальчук заявил, что вернулся в «Спартак» из-за недосказанности перед командой

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что вернулся в столичный клуб, так как у него была недосказанность перед командой.
Ковальчук заявил, что вернулся в «Спартак» из-за недосказанности перед командой
  • Gettyimages.ru

«Была какая-то недосказанность перед «Спартаком». У нас очень молодая команда, мало ребят поиграли в плей-офф. Постараюсь помочь им своим опытом, советом в раздевалке. Надо мне добавлять, чтобы быть полезным ещё и на льду», — цитирует Ковальчука РИА Новости

Форвард поразил пустые ворота и установил окончательный счёт — 5:2 в пользу красно-белых. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Ковальчук выступает под 71-м номером.

Ранее Ковальчук прокомментировал свою игру в дебютном матче за красно-белых после возвращения в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить