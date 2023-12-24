Ковальчук заявил, что вернулся в «Спартак» из-за недосказанности перед командой

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что вернулся в столичный клуб, так как у него была недосказанность перед командой.

«Была какая-то недосказанность перед «Спартаком». У нас очень молодая команда, мало ребят поиграли в плей-офф. Постараюсь помочь им своим опытом, советом в раздевалке. Надо мне добавлять, чтобы быть полезным ещё и на льду», — цитирует Ковальчука РИА Новости.

Форвард поразил пустые ворота и установил окончательный счёт — 5:2 в пользу красно-белых. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Ковальчук выступает под 71-м номером.

Ранее Ковальчук прокомментировал свою игру в дебютном матче за красно-белых после возвращения в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунь Ред Стар».