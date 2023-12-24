В «Спортинге» назвали фейком информацию о трансфере Хлусевича

Филипе Динис, руководитель отдела коммуникаций «Спортинга», отреагировал на слухи о том, что Даниил Хлусевич может перейти в португальский клуб в зимнее трансферное окно.

«Это фейк», — цитирует Диниса Sport24.

В текущем сезоне 22-летний игрок провёл за команду 19 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что руководство московского клуба по окончании чемпионата России по футболу сезона-2023/24 примет решение отказаться от услуг англичанина Пола Эшуорта.