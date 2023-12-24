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Мележиков считает, что Эшуорт покинет «Спартак» в конце сезона

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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что руководство московского клуба по окончании чемпионата России по футболу сезона-2023/24 примет решение отказаться от услуг англичанина Пола Эшуорта.

«Для меня все предсказуемо. Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передает дела и должность — и фактически остается без функций», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что новый спортивный директор начнет работу сразу, и, как говорится, с ходу и без вмешательства технического директора — фактически с нуля.

«Я остаюсь при своем мнении — новый спортивный директор будет в «Спартаке» исполнять роль шеф-скаута. Заниматься спортивной вертикалью клуба не будет его приоритетом», — добавил Мележиков.

Португалец Томаш Амарал 22 декабря был назначен на должность спортивного директора, которую ранее занимал Эшуорт. Британец переведен на пост технического директора.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Амарала на должность спортивного директора «Спартака».



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