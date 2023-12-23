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Сёмин оценил назначение Амарала в «Спартак»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении португальца Томаша Амарала на должность спортивного директора «Спартака».
Сёмин оценил назначение Амарала в «Спартак»
  • РИА Новости

«В «Спартаке» так много приглашённых специалистов, что даже сложно сориентироваться, правильное это решение или нет», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.

Амарал перешёл к красно-белым из «Бенфики» и приступит к работе 1 января 2024 года. Амарал также был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге» и скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Ранее сообщалось, что Рибалта заявил руководству «Спартака» о необходимости уволить Абаскаля.

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