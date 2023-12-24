Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов признался, что пока не думает об отъезде в НХЛ.

«Безусловно, большое количество хоккеистов желает оказаться в сильнейшей лиге мира и попробовать закрепиться там. Многие мечтают «зацепить» за океаном хотя бы одну встречу. Если отдельно взятый спортсмен заслуживает приглашения в НХЛ, то надо соглашаться и пробовать свои силы. Но я не ставлю перед собой цели попасть туда любой ценой: моя задача — выкладываться по полной здесь и сейчас, а затем уже смотреть, что из этого получится», — заявил Дроздов RT.

Полностью интервью Дроздова читайте на сайте RT.

Ранее Дроздов заявил, что «Спартак» хорошо выступает в нынешнем сезоне благодаря грамотной селекции.