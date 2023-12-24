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Дроздов: «Спартак» хорошо выступает в сезоне благодаря грамотной селекции

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Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов заявил, что «Спартак» хорошо выступает в нынешнем сезоне благодаря грамотной селекции и работе тренерского штаба Алексея Жамнова.
Дроздов: «Спартак» хорошо выступает в сезоне благодаря грамотной селекции
  • РИА Новости

«Действительно, в составе красно-белых стало больше мастеровитых исполнителей. Это позволило, в частности, сформировать отличное ведущее звено. Когда играли с ними, приходилось очень тяжело: команда прекрасно бежит, плюс у нападающих замечательное голевое чутьё.

Связываю ли прорыв «Спартака» с удачной селекцией? По большей части — да, но невозможно не отметить и деятельность тренерского штаба во главе с Алексеем Жамновым. Даже несмотря на то, что не довелось поработать с данным специалистом, стоит отметить его имя и репутацию. Это две основные составляющие успеха «Спартака», — заявил Дроздов RT.

Полностью интервью Дроздова читайте на сайте RT.

Ранее Жамнов дал понять, что в московскую команду придут новые хоккеисты.

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