Дроздов: «Спартак» хорошо выступает в сезоне благодаря грамотной селекции

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов заявил, что «Спартак» хорошо выступает в нынешнем сезоне благодаря грамотной селекции и работе тренерского штаба Алексея Жамнова.

«Действительно, в составе красно-белых стало больше мастеровитых исполнителей. Это позволило, в частности, сформировать отличное ведущее звено. Когда играли с ними, приходилось очень тяжело: команда прекрасно бежит, плюс у нападающих замечательное голевое чутьё.

Связываю ли прорыв «Спартака» с удачной селекцией? По большей части — да, но невозможно не отметить и деятельность тренерского штаба во главе с Алексеем Жамновым. Даже несмотря на то, что не довелось поработать с данным специалистом, стоит отметить его имя и репутацию. Это две основные составляющие успеха «Спартака», — заявил Дроздов RT.

Полностью интервью Дроздова читайте на сайте RT.

Ранее Жамнов дал понять, что в московскую команду придут новые хоккеисты.