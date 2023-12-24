Клаудиньо: я даже не разговаривал с представителями «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал своё будущее в российском клубе.

«Я не знаю, какова ситуация, потому что ничего конкретного мне не приходило. Я даже не разговаривал с «Фламенго». Если поступит предложение, я профессиональный игрок», — сказал Клаудиньо в эфире TNT Sports.

По информации СМИ, футболист мог перейти во «Фламенго».

В нынешнем сезоне игрок провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Александр Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».