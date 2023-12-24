RT в Telegram
Подпишись

Клаудиньо: я даже не разговаривал с представителями «Фламенго»

Короткая ссылка
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал своё будущее в российском клубе.
Клаудиньо: я даже не разговаривал с представителями «Фламенго»
  • Gettyimages.ru

«Я не знаю, какова ситуация, потому что ничего конкретного мне не приходило. Я даже не разговаривал с «Фламенго». Если поступит предложение, я профессиональный игрок», — сказал Клаудиньо в эфире TNT Sports.

По информации СМИ, футболист мог перейти во «Фламенго».

В нынешнем сезоне игрок провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Александр Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить