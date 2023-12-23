Ротенберг — о поражении от «Торпедо»: соперник наказал СКА за три ошибки

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что невнимательность в обороне привела к поражению в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы допустили три ошибки, за это нас соперник наказал. Втроём, можно, конечно, в хоккее, но сложно, за это нас соперник наказал. Поэтому делаем выводы и готовимся к следующей игре», — заявил Ротенберг на пресс-конференции в эфире YouTube-канала «Торпедо».

При этом он отметил, что СКА и «Торпедо» показали яркий хоккей.

«Думаю, болельщикам он понравился. Обе команды играли с шайбой, было много комбинаций — интересный хоккей», — добавил Ротенберг.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» и завершилась со счётом 3:1. В составе «Торпедо» шайбу забил Николай Коваленко и дубль оформил Андрей Белевич. У СКА отличился Василий Глотов.

СКА с 55 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с тем же количеством очков занимает четвёртое место.

Ранее «Спартак» обыграл минское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.

















