Ротенберг — о поражении от «Торпедо»: соперник наказал СКА за три ошибки
- РИА Новости
«Мы допустили три ошибки, за это нас соперник наказал. Втроём, можно, конечно, в хоккее, но сложно, за это нас соперник наказал. Поэтому делаем выводы и готовимся к следующей игре», — заявил Ротенберг на пресс-конференции в эфире YouTube-канала «Торпедо».
При этом он отметил, что СКА и «Торпедо» показали яркий хоккей.
«Думаю, болельщикам он понравился. Обе команды играли с шайбой, было много комбинаций — интересный хоккей», — добавил Ротенберг.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» и завершилась со счётом 3:1. В составе «Торпедо» шайбу забил Николай Коваленко и дубль оформил Андрей Белевич. У СКА отличился Василий Глотов.
СКА с 55 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с тем же количеством очков занимает четвёртое место.
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