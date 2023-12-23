Камоцци: Чалова знают в Европе, он точно сможет заиграть там

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, уверен, что нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов сможет проявить себя в европейском чемпионате.

«Чалов — очень хороший нападающий, о нём знают в Европе. Он точно сможет заиграть там», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

По информации СМИ, «Марсель» заинтересован в трансфере российского форварда.

Чалов в 26 матчах сезона-2023/24 забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Контракт 25-летнего игрока истекает 31 декабря 2024 года.

Ранее Камоцци заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук станет чаще попадать в стартовый состав «Аталанты».











