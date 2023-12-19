Камоцци: надеюсь, что Миранчук начнёт попадать в стартовый состав «Аталанты»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразил надежду, что российский полузащитник Алексей Миранчук станет чаще попадать в стартовый состав «Аталанты».

«Миранчук забил за «Аталанту» «Салернитане». Для меня Алексей — сильный футболист. Он может играть в Серии А, это ему по силам. Да и Гасперини начал его хвалить. Очень надеюсь, что теперь Миранчук начнёт попадать в стартовый состав «Аталанты», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Встреча прошла на стадионе «Джевисс» в Бергамо и завершилась со счётом 4:1.

28-летний россиянин отметился голом в прошедшей игре.

После 16 туров Серии А «Аталанта» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с бергамским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Гасперини похвалил Миранчука после гола в матче с «Салернитаной».