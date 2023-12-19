Камоцци: надеюсь, что Миранчук начнёт попадать в стартовый состав «Аталанты»
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- © Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency
«Миранчук забил за «Аталанту» «Салернитане». Для меня Алексей — сильный футболист. Он может играть в Серии А, это ему по силам. Да и Гасперини начал его хвалить. Очень надеюсь, что теперь Миранчук начнёт попадать в стартовый состав «Аталанты», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.
Встреча прошла на стадионе «Джевисс» в Бергамо и завершилась со счётом 4:1.
28-летний россиянин отметился голом в прошедшей игре.
После 16 туров Серии А «Аталанта» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с бергамским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Гасперини похвалил Миранчука после гола в матче с «Салернитаной».