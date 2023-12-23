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Сёмин — о Кварацхелии: он хорошо играет и комфортно себя чувствует в «Наполи»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Сёмин — о Кварацхелии: он хорошо играет и комфортно себя чувствует в «Наполи»
  • РИА Новости

«Хвича уже сейчас на таком уровне, что за ним следить не надо. Вопрос стоит в том, захочет он уходить из «Наполи» или нет. Он хорошо играет и комфортно себя чувствует. Мне кажется, от добра добра не ищут. Он знает, какое решение нужно принять», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.

В итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 22 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Кварацхелия вошёл в символическую сборную Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.

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