Сёмин — о Кварацхелии: он хорошо играет и комфортно себя чувствует в «Наполи»
- РИА Новости
«Хвича уже сейчас на таком уровне, что за ним следить не надо. Вопрос стоит в том, захочет он уходить из «Наполи» или нет. Он хорошо играет и комфортно себя чувствует. Мне кажется, от добра добра не ищут. Он знает, какое решение нужно принять», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.
В итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 22 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Кварацхелия вошёл в символическую сборную Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.