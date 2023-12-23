Агент Черчесова: Станислав Саламович есть во многих списках известных клубов

Алан Агузаров, представитель Станислава Черчесова, не стал опровергать, что в услугах бывшего главного тренера сборной России по футболу заинтересован турецкий «Бешикташ».

«Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдёт и уже отказал достаточно немалому числу клубов», — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

При этом он не исключил, что при определённых условиях Черчесов мог бы возглавить команду Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть», — добавил Агузаров.

В турецких СМИ Черчесова назвали кандидатом на пост наставника «Бешикташа». Помимо россиянина, называются шесть тренеров: Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее в «Бешикташе» подтвердили заинтересованность в Черчесове.