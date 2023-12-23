В «Бешикташе» подтвердили заинтересованность в Черчесове

Спортивный директор стамбульского «Бешикташа» Фейяз Узар сообщил, что россиянин Станислав Черчесов входит в число кандидатов на пост главного тренера турецкого клуба.

«Имён слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся», — приводит слова Узара Sport24.

В турецких СМИ Черчесова назвали кандидатом на пост наставника «Бешикташа». Помимо россиянина, называются шесть тренеров: Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о Черчесове.