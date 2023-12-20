Фролов — о Черчесове: всегда хочется, чтобы в РПЛ работали лучшие тренеры

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о бывшем главном тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове.

«Он специалист высокого качества. Всегда хочется, чтобы в чемпионате России работали лучшие тренеры. Какой совет давал Черчесов как бывший вратарь? Мяч лови, больше ничего не надо, ха-ха», — цитирует Фролова Sport24.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов признался, что жалеет о непопадании сборной России в полуфинал ЧМ.