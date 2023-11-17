Черчесов признался, что жалеет о непопадании сборной России в полуфинал ЧМ

Российский тренер Станислав Черчесов назвал моменты в карьере, о которых он жалеет.

«Жалею, что не попал в полуфинал чемпионата мира. В обоих полуфиналах мы уступили со «Спартаком» в еврокубках. А так что жалеть — сделано и сделано», — цитирует Черчесова Metaratings.

В сборной России тренер работал с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, уступив Хорватии за право выйти в 1/2 финала турнира.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Черчесов может сделать из «Спартака» претендента на чемпионство.