RT в Telegram
Подпишись

Губерниев считает, что Черчесов может сделать из «Спартака» претендента на чемпионство

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в московском «Спартаке».
Губерниев считает, что Черчесов может сделать из «Спартака» претендента на чемпионство
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Спартак» должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно. Наладит ли всё Черчесов? При нём точно хуже не будет, а будет лучше!» — цитирует Губерниева Sport24.

В 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Игра между командами завершилась со счётом 1:1. Таким образом, красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Ранее Антон Зиньковский рассказал, что чемпионат России складывается сложно для «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить