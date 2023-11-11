Губерниев считает, что Черчесов может сделать из «Спартака» претендента на чемпионство

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в московском «Спартаке».

«Спартак» должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно. Наладит ли всё Черчесов? При нём точно хуже не будет, а будет лучше!» — цитирует Губерниева Sport24.

В 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Игра между командами завершилась со счётом 1:1. Таким образом, красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Ранее Антон Зиньковский рассказал, что чемпионат России складывается сложно для «Спартака».