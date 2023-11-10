Зиньковский: «Спартак» старается делать всё возможное, чтобы набирать очки
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Тяжёлый чемпионат для нас. Стараемся делать всё возможное, чтобы набирать очки. В матче с «Локомотивом» могли набрать три очка вместо одного. Надеюсь, что в следующих матчах будем больше набирать», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».
В 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Игра между командами завершилась со счётом 1:1. Таким образом, красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Ранее спортивный журналист Василий Уткин заявил, что понял проблему главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.