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Уткин считает, что проблемы Абаскаля связаны со множеством его идей

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Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что понял проблему главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Уткин считает, что проблемы Абаскаля связаны со множеством его идей
  • Gettyimages.ru

«Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. «Спартак» заиграл в матче с «Локо» как раз когда у них удалили игрока», — сказал Василий Уткин на своём YouTube-канале.

В 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Игра между командами завершилась со счётом 1:1. Таким образом, красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Ранее Денис Глушаков заявил, что Абаскаль не должен сейчас покидать «Спартак».

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