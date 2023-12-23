Валиева поздравила опередивших её на ЧР Петросян и Муравьёву

Российская фигуристка Камила Валиева поздравила соперниц Аделию Петросян и Софью Муравьёву с первым и вторым местом соответственно.

«Хочу поздравить девчонок, вы большие умнички, что при такой публике собрались и сделали всё возможное, что могли. Я поздравляю Аделию, потому что это очень крутой титул. Также поздравляю Соню, потому что ты большая-большая молодец», — цитирует Валиеву Sport24.

Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024 в Челябинске.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала Валиеву после произвольной программы на чемпионате России.