Петросян — о победе на чемпионате России: я и в шоке, и расстроена, и очень рад

Российская фигуристка Аделия Петросян высказался об эмоциях после победы на чемпионате России.

«Эмоции очень разные. Я и в шоке, и расстроена, и очень рада. Почему расстроена? Была цель собрать четверной флип и четверной тулуп, но получились только два тулупа», — приводит слова Петросян Первый канал.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате России.