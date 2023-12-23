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Каманцев считает лучшим арбитром России 2023 года Карасёва

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев назвал лучшего отечественного арбитра по итогам 2023 года.

«Сергей Карасёв демонстрирует хорошую форму. Он в абсолютно хорошей форме и в Саудовской Аравии отработал отлично. Хоть и неоригинально, но выделю Карасёва», — цитирует Каманцева Sport24.

Он подчеркнул, что к 44-летнему рефери из Москвы «вообще минимальное количество вопросов».

«Кроме ситуации в матче «Оренбург» — «Факел». Но там Карасёв просто не увидел, а VAR, к сожалению, не подсказал», — добавил Каманцев.

Напомним, что 24 октября Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и государство с Аравийского полуострова будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее Карасёв заявил, что судьи из Белоруссии и Саудовской Аравии ревности не вызывают.

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