Каманцев считает лучшим арбитром России 2023 года Карасёва

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев назвал лучшего отечественного арбитра по итогам 2023 года.

«Сергей Карасёв демонстрирует хорошую форму. Он в абсолютно хорошей форме и в Саудовской Аравии отработал отлично. Хоть и неоригинально, но выделю Карасёва», — цитирует Каманцева Sport24.

Он подчеркнул, что к 44-летнему рефери из Москвы «вообще минимальное количество вопросов».

«Кроме ситуации в матче «Оренбург» — «Факел». Но там Карасёв просто не увидел, а VAR, к сожалению, не подсказал», — добавил Каманцев.

Напомним, что 24 октября Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и государство с Аравийского полуострова будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее Карасёв заявил, что судьи из Белоруссии и Саудовской Аравии ревности не вызывают.