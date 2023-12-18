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Карасёв: судьи из Белоруссии и Саудовской Аравии ревности не вызывают

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Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказал мнение касательно приглашения арбитров из Белоруссии и Саудовской Аравии в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Карасёв: судьи из Белоруссии и Саудовской Аравии ревности не вызывают
  • РИА Новости

«Да, знаю, что подписаны договоры между странами, но как это всё будет работать, я пока не знаю. Вероятно, после Нового года что-то будет происходить, тогда и можно будет поговорить. Никаких ревностных настроений нет, они не будут ездить постоянно, каждый тур туда-сюда», — цитирует Карасёва РИА Новости.

26 октября стало известно, что РФС заключил соглашение, которое разрешает белорусским судьям работать в РПЛ.

Напомним, что 24 октября председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее Карасёв заявил, что в его взаимоотношениях с УЕФА ничего не поменялось.

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