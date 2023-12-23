Защитник «Спартака» Дуарте станет отцом

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте станет отцом.

«Господи, спасибо тебе за это благословение, ведь мы так долго об этом просили», — написала супруга футболиста Жасмин Алькарас в соцсетях.

Пара поженилась в декабре 2015 года. После того как красно-белые подписали Дуарте зимой 2023 года, Жасмин последовала за Алексисом в Москву.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17 матчах за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение касательно будущего защитника «Спартака» Георгия Джикии.