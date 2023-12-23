Мостовой: Джикия — отличный защитник, он усилит любой топ-клуб РПЛ
- РИА Новости
«Джикия — отличный защитник, он не играет только из-за решения тренера. В игровых качествах Георгия сомнений нет, это квалифицированный футболист. Джикия способен усилить любой топ-клуб РПЛ», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что футболист может выступать на высоком уровне около пяти лет.
Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.
Ранее бывший защитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что если Джикия не нужен больше московской команде, то ему стоит найти новый клуб.