Мостовой: Джикия — отличный защитник, он усилит любой топ-клуб РПЛ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение касательно будущего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Джикия — отличный защитник, он не играет только из-за решения тренера. В игровых качествах Георгия сомнений нет, это квалифицированный футболист. Джикия способен усилить любой топ-клуб РПЛ», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что футболист может выступать на высоком уровне около пяти лет.

Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее бывший защитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что если Джикия не нужен больше московской команде, то ему стоит найти новый клуб.