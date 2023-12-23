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Гендиректор ОКР — о выплатах олимпийцам: мы им должны

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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев объяснил, почему было принято решение учредить денежное вознаграждение для российских олимпийцев в условиях отстранения от международных стартов.

«Когда принималось решение о выплатах, нас спросили, почему эта категория людей получит выплаты. Мы сказали: «Это те люди, которые входили в нашу олимпийскую команду, мы несём перед ними ответственность, мы им должны, помогаем всем, чем можем», — цитирует Сенглеева «Матч ТВ». 

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) использует старые данные о допинге.

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