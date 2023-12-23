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Навка заявила, что следит за Валиевой на чемпионате России и желает ей счастья

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что следит за олимпийской чемпионкой в командном турнире Камилой Валиевой на чемпионате России и желает ей счастья.
Навка заявила, что следит за Валиевой на чемпионате России и желает ей счастья
  • РИА Новости

«Конечно, слежу за Валиевой на чемпионате России. Я ей желаю счастья», — цитирует Навку РИА Новости. 

22 декабря Валиева лидировала после короткой программы на чемпионате России — 2024. Спортсменка набрала 81,85 балла. Второе место занимала Аделия Петросян с 79,06 балла. На третьем — Софья Муравьёва (78,33).

23 декабря спортсменки показывают произвольную программу.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко призналась, что ей очень понравилось выступление Валиевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске.

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