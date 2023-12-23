Навка заявила, что следит за Валиевой на чемпионате России и желает ей счастья
- РИА Новости
«Конечно, слежу за Валиевой на чемпионате России. Я ей желаю счастья», — цитирует Навку РИА Новости.
22 декабря Валиева лидировала после короткой программы на чемпионате России — 2024. Спортсменка набрала 81,85 балла. Второе место занимала Аделия Петросян с 79,06 балла. На третьем — Софья Муравьёва (78,33).
23 декабря спортсменки показывают произвольную программу.
Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко призналась, что ей очень понравилось выступление Валиевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске.