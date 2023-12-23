Навка заявила, что следит за Валиевой на чемпионате России и желает ей счастья

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что следит за олимпийской чемпионкой в командном турнире Камилой Валиевой на чемпионате России и желает ей счастья.

РИА Новости