Гончаренко считает, что фигуристка Валиева ярко выступила в короткой программе

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко призналась, что ей очень понравилось выступление олимпийской чемпионки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске.

«Я нахожусь под большим впечатлением от проката девочек. Было достаточно много интересных, чистых программ. Камила Валиева традиционно в этом сезоне показала яркий прокат, мне очень нравятся её образ и программа», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Она также отметила Ксению Синицыну и Анну Фролову, Аделию Петросян и Софью Муравьёву.

«...у Сони была досадная оплошность на дорожке, но ей не надо расстраиваться, у неё очень качественная программа, и она боролась до конца», — добавила Гончаренко.

Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России — 2024. Спортсменка набрала 81,85 балла. Второе место занимает Аделия Петросян с 79,06 балла. На третьем расположилась Софья Муравьёва (78,33).

Произвольные программы женщины покажут 23 декабря.

Ранее сообщалось, что Муравьёва исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России — 2024.