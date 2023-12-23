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Козловский заявил, что будет «собирать» пару с Бойковой с прицелом на Олимпиаду

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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, сказал, что он и его партнёрша шаг за шагом будут собирать ту пару, которую хотят видеть на Олимпийских играх.
Козловский заявил, что будет «собирать» пару с Бойковой с прицелом на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Недавно мы сидели с коллегой в раздевалке, и он сказал, что в нашей паре видит положительную динамику. Думаю, шаг за шагом мы будем собирать пару Бойкова — Козловский, которую хотим видеть, дай бог, на Олимпиаде», — цитирует Козловского РИА Новости.

По его словам, в этом сезоне он заметил улучшения в тодесе, подкрутке, вращениях, дорожке.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о контакте с ISU касательно допуска российских спортсменов.

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