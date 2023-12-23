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Мёнье рассказал, что «Боруссия» оштрафует игроков за лишний вес после отпуска

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Защитник «Боруссии» Томас Мёнье рассказал, что клуб планирует штрафовать игроков за лишний вес после отпуска.
Мёнье рассказал, что «Боруссия» оштрафует игроков за лишний вес после отпуска
  • Gettyimages.ru

«Нас взвесили на последней тренировке, также мы пройдём процедуру взвешивания после перерыва. За каждые 100 граммов лишнего веса от определённого уровня футболиста будут штрафовать на €1 тыс.», — цитирует Мёнье RMC Sport.

В текущем сезоне Мёнье провёл за клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Боруссия» с 27 очками располагается на пятом месте в чемпионате Германии.

Ранее УЕФА представил символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.

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