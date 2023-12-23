Мёнье рассказал, что «Боруссия» оштрафует игроков за лишний вес после отпуска

Защитник «Боруссии» Томас Мёнье рассказал, что клуб планирует штрафовать игроков за лишний вес после отпуска.

«Нас взвесили на последней тренировке, также мы пройдём процедуру взвешивания после перерыва. За каждые 100 граммов лишнего веса от определённого уровня футболиста будут штрафовать на €1 тыс.», — цитирует Мёнье RMC Sport.

В текущем сезоне Мёнье провёл за клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Боруссия» с 27 очками располагается на пятом месте в чемпионате Германии.

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