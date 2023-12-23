Агент Сперцяна опроверг слухи о переговорах с «Интером»

Рафаэла Пимента, агент армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказалась о переговорах с «Интером» касательно будущего своего клиента.

«Переговоры с «Интером» по Сперцяну? Это неправда. Мы бы не хотели комментировать слухи», — приводит слова Пименты «РБ Спорт».

По информации Metaratings.ru, Пимента в ближайшие дни проведёт встречу с руководством «Интера». Агент, вероятно, предложит Сперцяна и другим итальянским клубам.

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Локо» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Ранее сообщалось, что Сперцян номинирован на звание лучшего футболиста Армении.