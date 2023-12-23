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У Грицаенко лопнул шнурок во время произвольной программы на чемпионате России

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Пара Артём Грицаенко и Елизавета Осокина были вынуждены прервать произвольную программу на чемпионате России в Челябинске.
У Грицаенко лопнул шнурок во время произвольной программы на чемпионате России
  • РИА Новости

В начале программы у партнёра лопнул шнурок на коньке. Тренерский штаб помог ему обмотать ботинок пластырем.

Судьи дали фигуристам три минуты, чтобы решить проблемы с инвентарём, в которые Грицаенко уложился.

За прокат они получили от судей 127,23 балла. Пять баллов штрафа были начислены за прерывание программы.

По сумме двух программ — 202,91 балла.

Ранее Тарасова высказалась об Алёне Косторной, выступающей в паре с Георгием Куницей, после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

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