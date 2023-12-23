Тарасова: Косторной и Кунице надо сделать несколько шагов — и они могут быть первыми

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об Алёне Косторной, выступающей в паре с Георгием Куницей, после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

«Эта девочка уникальная, потому что она была чемпионкой Европы. У неё было большое будущее в одиночном катании. Она это всё меняет и идёт себя показывать совсем другой.

Это любовь к фигурному катанию и к разнообразию: была одиночницей — стала парницей. Это очень тяжёлый вид спорта. Она была первая, а сейчас она предпоследняя. Но им надо сделать несколько шагов — и они могут быть первыми», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

По сумме двух программ пара набрала 200,15 балла и на данный момент занимает предпоследнее место.

Ранее Дмитриев посоветовал Косторной набраться терпения на ближайший год.