Тарасова: Косторной и Кунице надо сделать несколько шагов — и они могут быть первыми
- РИА Новости
«Эта девочка уникальная, потому что она была чемпионкой Европы. У неё было большое будущее в одиночном катании. Она это всё меняет и идёт себя показывать совсем другой.
Это любовь к фигурному катанию и к разнообразию: была одиночницей — стала парницей. Это очень тяжёлый вид спорта. Она была первая, а сейчас она предпоследняя. Но им надо сделать несколько шагов — и они могут быть первыми», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
По сумме двух программ пара набрала 200,15 балла и на данный момент занимает предпоследнее место.
Ранее Дмитриев посоветовал Косторной набраться терпения на ближайший год.