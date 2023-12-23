Галкина: когда российский кёрлинг допустят до турниров, мы всем покажем

Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Екатерина Галкина рассказала о готовности россиян к международным турнирам в случае допуска.

«Несомненно, международных соревнований не хватает. Но большой объём тренировочной работы и соревновательной практики позволяет поддерживать высокую форму. Поэтому мне кажется, что, когда нас допустят до международных турниров, мы всем покажем!» — приводит слова Галкиной пресс-служба ОКР.

В августе исполком Всемирной федерации кёрлинга (WCF) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров до конца 2023 года.

Ранее чемпионка Европы по кёрлингу Арсенькина завершила карьеру.