Галкина: когда российский кёрлинг допустят до турниров, мы всем покажем
- РИА Новости
«Несомненно, международных соревнований не хватает. Но большой объём тренировочной работы и соревновательной практики позволяет поддерживать высокую форму. Поэтому мне кажется, что, когда нас допустят до международных турниров, мы всем покажем!» — приводит слова Галкиной пресс-служба ОКР.
В августе исполком Всемирной федерации кёрлинга (WCF) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров до конца 2023 года.
Ранее чемпионка Европы по кёрлингу Арсенькина завершила карьеру.