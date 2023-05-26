Чемпионка Европы по кёрлингу Арсенькина завершила карьеру

Чемпионка Европы по кёрлингу Галина Арсенькина приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Это решение далось мне, естественно, непросто. На мой взгляд, сейчас самый правильный момент для этого. Последним толчком стало то, что международная арена в данное время для нас закрыта», — приводятся слова Арсенькиной на сайте Федерации кёрлинга России.

31-летняя спортсменка является заслуженным мастером спорта России, чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, участницей Олимпийских игр.

Всемирная федерация кёрлинга отстранила Россию до конца сезона-2022/23. Таким образом, национальная команда пропустила женский и мужской чемпионаты мира.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв дал понять, что ни один российский спортсмен не подпишет декларацию или иной документ против собственной страны.