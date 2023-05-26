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Чемпионка Европы по кёрлингу Арсенькина завершила карьеру

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Чемпионка Европы по кёрлингу Галина Арсенькина приняла решение завершить спортивную карьеру.
Чемпионка Европы по кёрлингу Арсенькина завершила карьеру
  • Gettyimages.ru

«Это решение далось мне, естественно, непросто. На мой взгляд, сейчас самый правильный момент для этого. Последним толчком стало то, что международная арена в данное время для нас закрыта», — приводятся слова Арсенькиной на сайте Федерации кёрлинга России.

31-летняя спортсменка является заслуженным мастером спорта России, чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, участницей Олимпийских игр.

Всемирная федерация кёрлинга отстранила Россию до конца сезона-2022/23. Таким образом, национальная команда пропустила женский и мужской чемпионаты мира.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв дал понять, что ни один российский спортсмен не подпишет декларацию или иной документ против собственной страны.

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