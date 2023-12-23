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Романов — об исключении россиян из рейтингов WBC: они не могли поступить иначе

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Российский боксёр Евгений Романов высказался об исключении россиян из рейтингов Всемирного боксёрского совета (WBC).
Романов — об исключении россиян из рейтингов WBC: они не могли поступить иначе
  • Gettyimages.ru

«Конечно, узнав об исключении из рейтингов и лишении позиции обязательного претендента, я был разочарован тем, что шанс на титульный бой, которого я добился, ускользает. Думаю, Маурисио Сулейман в той ситуации не мог поступить иначе, слишком велико влияние тесных связей его отца Хосе с Виталием Кличко и происходящего на Украине», — приводит слова Романова «Чемпионат».

Он отметил, что россияне оказались заложниками в этой ситуации.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров из-за событий на Украине.

Ранее сообщалось, что Романов входит в список претендентов на титульный бой WBA.

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