Романов — об исключении россиян из рейтингов WBC: они не могли поступить иначе

Российский боксёр Евгений Романов высказался об исключении россиян из рейтингов Всемирного боксёрского совета (WBC).

«Конечно, узнав об исключении из рейтингов и лишении позиции обязательного претендента, я был разочарован тем, что шанс на титульный бой, которого я добился, ускользает. Думаю, Маурисио Сулейман в той ситуации не мог поступить иначе, слишком велико влияние тесных связей его отца Хосе с Виталием Кличко и происходящего на Украине», — приводит слова Романова «Чемпионат».

Он отметил, что россияне оказались заложниками в этой ситуации.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров из-за событий на Украине.

Ранее сообщалось, что Романов входит в список претендентов на титульный бой WBA.