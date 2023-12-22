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Романов входит в список претендентов на титульный бой WBA

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Российский боксёр Евгений Романов сообщил, что в одном из ближайших поединков может сразиться за титул чемпиона мира в новой весовой категории по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Достигнуты договорённости по моей кандидатуре и непосредственном участии в борьбе за титул в новой весовой категории», — цитирует Романова «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что, конечно же, хотелось бы провести бой сразу за титул чемпиона мира.

«Но если потребуется добиваться позиции обязательного претендента в отборочном бою, то, значит, путь к цели будет немного длиннее», — добавил Романов.

На счету 38-летнего боксёра из России 16 побед (11 нокаутом).

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