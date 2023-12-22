Романов входит в список претендентов на титульный бой WBA
«Достигнуты договорённости по моей кандидатуре и непосредственном участии в борьбе за титул в новой весовой категории», — цитирует Романова «Чемпионат».
При этом он подчеркнул, что, конечно же, хотелось бы провести бой сразу за титул чемпиона мира.
«Но если потребуется добиваться позиции обязательного претендента в отборочном бою, то, значит, путь к цели будет немного длиннее», — добавил Романов.
На счету 38-летнего боксёра из России 16 побед (11 нокаутом).
Ранее сообщалось, что Дмитрий Бивол выйдет под песню группы «Кино» на бой с Линдоном Артуром.