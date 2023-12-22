Бивол выйдет под песню группы «Кино» на бой с Артуром

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол рассказал, почему выбрал композицию группы «Кино» для выхода на титульный поединок с британцем Линдоном Артуром.

«У меня есть в плей-листе песни Виктора Цоя и группы «Кино». Любимая песня? Она у меня ассоциируется с боем. Когда я слышу песню «Группа крови», у меня включается боевой режим. Не знаю почему. И в этом поединке тоже эта музыка будет играть, когда я буду выходить», — заявил Бивол в эфире Youtube-канала «Ушатайка».

Бивол выйдет на ринг для защиты титула в бою с Артуром 23 декабря на боксёрском турнире в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На счету 33-летнего российского боксёра 21 победа (11 нокаутом) и ноль поражений на профессиональном уровне.

В активе 32-летнего британца 23 победы (16 нокаутом) и одно поражение.

Ранее менеджер Бивола заявил, что подписал контракт на бой с Артуром Бетербиевым.