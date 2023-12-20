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Менеджер Бивола: мы уже подписали контракт на бой с Бетербиевым

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Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия Бивола, выразил уверенность, что поединок с Артуром Бетербиевым скоро состоится.

«Со стороны команды Дмитрия Бивола мы уже всё подписали. Остался только вопрос к стороне соперника — Артуру, его команде, его промоутеру», — цитирует Корнилова Metaratings.

По словам представителя команды Бивола, существует большая вероятность, что поединок состоится в Саудовской Аравии.

«Они заинтересованы в том, чтобы провести этот бой, заплатить нужные гонорары, сделать грандиозное шоу», — добавил Корнилов.

Бивол выйдет на ринг для защиты титула в бою с британцем Линдоном Артуром 23 декабря на боксёрском турнире в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Бетербиев 13 января в Квебеке (Канада) проведёт бой с англичанином Каллумом Смитом.

Бивол является действующим чемпионом мира по версии WBA. На счету 33-летнего боксёра 21 победа (11 нокаутом) и ноль поражений на профессиональном уровне.

В активе 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Боксёр из Дагестана является действующим чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Ранее Бивол заявил, что поединок с популярным американским блогером Джейком Полом не состоится.





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